علينا دَعم الأصدقاء الروس - امين يونس

#امين_يونس لأنني أمتلكُ الكثير من الوقت لأضّيعه في مُتابعة الأخبار ، فلقد إكتشفتُ عَرَضاً ، سبباً مُهماً لإحتمالية هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا .
لقد إستغربتُ حقاً من إفتقار الجيش الروسي الى الضُباط ، فهاهو الناطق او المتحدث بإسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف ، يخرج علينا يومياً وهو يحمل على كل كتف نجمة واحدة فقط … فعلى الرغم بأنهُ لواء فأنهُ بالنسبة لنا نحن العراقيين ، مُجرد ملازم ثاني لأن ......
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