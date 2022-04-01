علينا دَعم الأصدقاء الروس - امين يونس

2022/04/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس لأنني أمتلكُ الكثير من الوقت لأضّيعه في مُتابعة الأخبار ، فلقد إكتشفتُ عَرَضاً ، سبباً مُهماً لإحتمالية هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا .



لقد إستغربتُ حقاً من إفتقار الجيش الروسي الى الضُباط ، فهاهو الناطق او المتحدث بإسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف ، يخرج علينا يومياً وهو يحمل على كل كتف نجمة واحدة فقط … فعلى الرغم بأنهُ لواء فأنهُ بالنسبة لنا نحن العراقيين ، مُجرد ملازم ثاني لأن ......





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