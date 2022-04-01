القرآن محاولة لقراءة مغايرة 38 - ضياء الشكرجي

2022/04/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم وَرَفَعنا فَوقَكُمُ الطّورَ خُذوا ما آتَيناكُم بِقُوَّةٍ وَّاذكُروا ما فيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ (63)خيال عجيب يملكه مؤلفو الكتب المنسوبة إلى الله، فهنا تصور لنا هذه الآية صورة خيالية في منتهى الغرابة، إذ يقتلع الله جبلا من الأرض ويرفعه فوق رؤوس بني إسرائيل، ظنوا أنهم واقع عليهم وهالكهم، ذلك تخويفا من الله لهم، ثم إشعارهم بالمن عليهم تارة أخرى، بعدم إسقاطه عليهم، بل أعا ......





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