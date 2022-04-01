اجرام بغداد تطيح بمتاجرة بالبشر ومزور صكوك

2022/04/01 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الجمعة، عن القبض على متهمة بالإتجار بالبشر وآخر بتزوير صكوك بقيمة ١٧٠ ألف دولار في العاصمة. وذكر بيان للمكافحة تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بالمتاجرة بالفتيات، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف […]

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