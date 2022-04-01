الكاظمي مخاطباً الأطفال الايتام: أنتم قادة المستقبل

2022/04/01 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بمجموعة من الأطفال الأيتام بمناسبة اسبوع اليتيم العراقي ويوم اليتيم العربي

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي رحب بالأطفال الأيتام وعبر لهم عن سعادته الغامرة في اللقاء بهم، وقدم لهم التهاني بمناسبة يوم اليتيم ، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك".

وخاطب الأطفال الأيتام بالقول " أنتم قادة المستقبل، وعليكم من الآن التركيز على دراستكم والتفوق، ومحاولة تجاوز كل الصعاب؛ لتكونوا ناجحين وقادرين على خدمة بلدكم العراق".

وأكد أن "الأطفال الأيتام مسؤوليتنا جميعاً (الحكومة، والمجتمع، وكل مؤسسات الدولة)، والواجب يحتم علينا توفير ظروف الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، ولاسيما أن العراق وبسبب ظروف الحرب ضد الإرهاب فقد خيرة رجاله الذين تركوا أيتاماً، نعمل بكل الجهود الممكنة لإسعادهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم؛ من أجل شق طريقهم نحو مستقبل أفضل".

تناول "وجبة الغداء مع الأطفال الأيتام، مستمعاً إلى قصصهم الطفولية، وكلمات الشكر للقاء، وخُتِم اللقاء بجولة نهرية للسيد الكاظمي مع الأطفال الأيتام".

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