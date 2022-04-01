2022/04/01 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بمجموعة من الأطفال الأيتام بمناسبة أسبوع اليتيم العراقي ويوم اليتيم العربي.وذكر بيان لمكتب لرئيس الوزراء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الكاظمي احتفى بمجموعة من الأطفال الأيتام خلال احتفالية أقيمت في متنزه الزوراء بمناسبة يوم اليتيم العربي واسبوع اليتيم العراقي، قدم خلالها الأطفال المشاركون فعاليات […]

ظهرت المقالة الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأطفال بمناسبة اسبوع اليتيم العراقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأطفال بمناسبة اسبوع اليتيم العراقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأطفال بمناسبة اسبوع اليتيم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).