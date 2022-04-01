2022/04/01 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UaTFjEPIa6I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء : غالبية الكربلائيين مؤيدين لتغريدة الصدر الاخيرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء : غالبية الكربلائيين مؤيدين لتغريدة الصدر الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).