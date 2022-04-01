انخفاض أسعار النفط بعد قرار لبايدن

2022/04/01 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم، ويأتي ذلك بعد أن أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام كميات كبيرة من احتياطات النفط في الولايات المتحدة، في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.98% إلى 99.30 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة […]

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