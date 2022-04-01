السعودية تتحرى هلال رمضان .. والفلك يقول كلمته

2022/04/01 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحرى المسلمون في السعودية وفي دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة لتحديد موعد شهر الصيام لعام 2022.

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