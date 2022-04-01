2022/04/01 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة،

خطتها لتجهيز المولدات الأهلية بالوقود

خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام توزيع المنتجات النفطية

حسين طالب، بتصريح للوكالة الرسمية إن

"الشركة تعطي الحصة الوقودية حسب ساعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توضح خطتها لتجهيز المولدات الأهلية بالوقود خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توضح خطتها لتجهيز المولدات الأهلية بالوقود خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).