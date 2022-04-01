بيان مشترك للسيادة والديمقراطي بشأن مهلة الصدر للإطار الشيعي

2022/04/01 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي

الكردستاني، الجمعة، تمسكهما بالتحالف

الثلاثي "انقاذ وطن" مع الكتلة الصدرية.

وذكر بيان مشترك لتحالف السيادة والحزب

الديمقراطي الكردستاني، حصلت وكالة

نون على نسخة م

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