2022/04/01 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة أن العراق لم يؤشر ظهور الموجة الخامسة من جائحة كورونا حتى الآن، مؤكدة أن ظهور متحورات جديدة أمر وارد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر إن نسبة المطعمين باللقاح في الدول لها دور أساسي في الوقاية من الإصابات بكورونا، مضيفاً أن هناك البعض من دول العالم فيها مؤشرات لبداية جديدة بالاصابات، لكن العراق حتى الآن لم يؤشر ظهور موجة خامسة، وتبقى احتمالية ظهور متحورات جديدة أمراً وارداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لم نؤشر ظهور موجة جديدة من كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لم نؤشر ظهور موجة جديدة من كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).