الاصابات تقترب من نصف مليار نسمة والوفيات تتجاوز 6 ملايين ونصف المليون

2022/04/01 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر إحصاء دولي أن أكثر من اربعمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وعشرين الف نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم،

في حين تجاوز عدد الوفيات الناتجة الستة ملايين ونصف المليون وفاة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.



وتصدرت القائمة الولايات المتحدة والهند والبرازيل دول العالم في عدد الإصابات، فيما حل العراق الأول عربياً تليه الأردن.

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