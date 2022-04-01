تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعلنان التمسك بانقاذ وطن

2022/04/01 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسـكهما بتحالف إنقاذ وطن، واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.

البيان الذي صدر بعد ساعات على قرار الصدر الانسحاب من حراك تشكيل الحكومة، ومنح الإطار التنسيقي فرصة القيام بذلك، أشاد بموقـف الصـدر ومبادرتـه نـحـو الإسراع في تشكيل حكومـة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشـعب العراقـي.



وأبدى قطبا تحالف إنقاذ الوطن، حرصهما على الحـوار الوطنـي بعيـدا عـن التدخلات الخارجيـة، وكذلك على التفاهـم على تسمية مرشح رئاسـة مجلـس الـوزراء.

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