لجنة أممية تدعو العراق إلى اعتماد قانون العنف الأسري

2022/04/01 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً بشأن العنف الأسري ومكافحة الإرهاب في العراق.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي ، سيما المتعلقة بالاغتصاب والتي تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة ، لا تزال تمييزية ضد المرأة، داعية العراق إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف الأسري ومراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها.



وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب حثت اللجنة العراق على أن تتماشى تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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