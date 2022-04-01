مانشستر يونايتد يمدد عقد نجمه البرتغالي حتى 2026

2022/04/01 | 14:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برونو فرنانديز.وذكر مانشستر يونايتد في بيانه أن “صاحب الـ”27″ عامًا، قد وقع عقدًا جديدًا مدته أربع سنوات ليبقى حتى 2026 مع خيار التمديد لعام آخر”.برونو كان أفضل لاعب في النادي خلال أول 18 شهرًا له في أولد ترافورد، لكن […]

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