بابير: صالح أدى دوره بشكل جيد وهو الأكثر استحقاقا للمنصب

2022/04/01 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس جماعة العدل الكردستانية علي بابير دعمه لرئيس الجمهورية برهم صالح لتولي فترة رئاسية ثانية.

وأثنى بابير على عمل الرئيس صالح قائلا انه أدى دوره بشكل جيد خلال فترة توليه الرئاسة على الرغم من قلة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية مؤكدا ان صالح الأكثر استحقاقا لتولي المنصب وانه قادر على ضمان حقوق جميع المكونات في العراق.

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