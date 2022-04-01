زيلينسكي يقيل قائدين أمنيين ويؤكد انه سيعاقب كل الخونة بالتدريج

2022/04/01 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي أمرا باقالة ومعاقبة اثنين من القادة الأمنيين على خلفية تهم تتعلق بالخيانة.

ونقل الاعلام الاوكراني عن زيلينسكي تصريحا أكد فيه اقالة الرئيس السابق لإدارة الأمن الداخلي بجهاز الأمن الأوكراني والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في أوكرانيا بمنطقة خيرسون من منصبيهما واصفا اياهما بمناهضي الأبطال وانهما لا ينتميان للبلاد مضيفا انه لا يملك الوقت للتعامل مع كل الخونة لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج

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