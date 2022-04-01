إليك ما يجب أخذه بالاعتبار قبل الحصول على ثاني جرعة معززة ضد

2022/04/01 | 14:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجيب المحللة الطبية لدى CNN، الدكتورة ليانا وين على أسئلة حول المؤهلين للحصول على جرعة معززة ثانية، والعوامل التي قد يرغب الناس أخذها بالاعتبار قبل الإقدام على ذلك.

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