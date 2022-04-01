2022/04/01 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحوزتهم 10 آلاف حبة..



الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم 10 آلاف حبة.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم 10 آلاف حبة.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).