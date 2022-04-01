36 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا في إيران

2022/04/01 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيران 36 حالة وفاة و2264 إصابة جديدة

بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع

والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي

بأن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن

الفيروس في البلاد بلغ 7164484 وال

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