الاجهزة الامنية تقبض على إرهابيين اثنين في الأنبار

2022/04/01 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية اليوم القبض على

ارهابيين اثنين في محافظة الأنبار غرب

البلاد.

ونقلت خلية الإعلام الأمني قولها في

بيان “بعد معلومات دقيقة تمكنت

استخبارات الفرقة العاشرة بالتنسيق مع

استخبارات الفوج

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