اجتماع عراقي تركي في بغداد بشأن المياه

2022/04/01 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني،اليوم الجمعة ،عن اجتماع

عراقي تركي مرتقب في بغداد.

وذكر بيان للوزارة ،أن “وزير الموارد

المائية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء

للمياه مهدي رشيد الحمداني أعلن

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