2022/04/01 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بمشاركة 15 فرقة اطفاء من اخماد حريق بساحة اللقاء في بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته كالة الانباء العراقية (واع) أن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير بمساحة (500) متر مضاف إليه بناء باستخدام الواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال مخالف متخذ لخزن وبيع المواد الغذائية في منطقة ساحة اللقاء ببغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء واشراف من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واشار الى أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل المخزن المحترق المملوء بالبضائع الغذائية والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص الخزن الأمن، أذ بذلت فرق الاطفاء جهود كبيرة لمنع خطر انتشار الحريق الى الدور والشقق السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابع أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 فرقة إطفاء تخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 فرقة إطفاء تخمد حريق ساحة اللقاء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).