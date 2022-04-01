الكاظمي يحتفي باسبوع اليتيم العراقي: الأيتام مسؤوليتنا جميعاً (صور)

2022/04/01 | 14:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطفال الأيتام مسؤوليتنا جميعاً (الحكومة، والمجتمع، وكل مؤسسات الدولة) .

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