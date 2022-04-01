النفط يواجه نفط البصرة ضمن مباريات دوري السلة الممتاز

2022/04/01 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه نادي النفط، اليوم الجمعة، نادي نفط البصرة ضمن مباريات دوري السلة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان النفط يواجه نفط البصرة ضمن مباريات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز من اجل الوصول الى نهائي و مواجهة الشرطة في الساعة الخامسة مساءا في قاعة الشعب المغلقة.

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