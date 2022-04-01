كمين يطيح بقيادي بارز في داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية شرقي  الفلوجة       

2022/04/01 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة ، عن اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مدخل الفلوجة الشرقي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لقيادي بارز في التنظيم الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال وصوله الى مدخل الفلوجة الشرقي دون […]

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