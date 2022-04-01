2022/04/01 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول نسخة تقام في الشرق الأوسط، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قرعة كأس العالم 2022، الجمعة، التي ستحتضنها المنطقة للمرة الأولى عبر تاريخ البطولة الممتد لنحو 92 عاما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس العالم 2022 في قطر.. كل ما قد لا تعرفه عن الحدث الكبير) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس العالم 2022 في قطر.. كل ما قد لا تعرفه عن الحدث الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).