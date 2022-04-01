قائمة الصقور لدوري أبطال آسيا (صورة)

2022/04/01 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، عن قائمة فريقه الرسمية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.ويلعب القوة الجوية في مجموعة الثانية التي تضم الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي.وتقام مجموعة الصقور بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، حيث يبدأ مشوار الصقور في الثامن من الشهر الحالي.وضمت القائمة 26 لاعباً وجاءت على النحو […]

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