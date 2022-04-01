تصريح ممثلة منظمة الصحة العالمية بشأن

2022/04/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة

الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة

تتواصل مع الصندوق الروسي للاستثمارات

المباشرة، بشأن لقاح "سبوتنيك V".

أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة

الصحة العالمية في روسيا

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