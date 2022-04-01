الدفاع الروسية: تدمير52 منشأة حربية أوكرانية وإسقاط مروحية و8 مسيرات

2022/04/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع

الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف

أن الطيران الحربي الروسي دمر خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية 52

منشأة حربية أوكرانية بما فيها منظومة

صاروخية للدفاع الجوي الم

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