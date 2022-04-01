2022/04/01 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تناقش الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/01 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تناقش الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تناقش الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).