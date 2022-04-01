علاء الدين: الصدر يشعل ليالي رمضان بافطارات سياسية وحوارات تلفزيونية

2022/04/01 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين ان الصدر يتحدى في تغريدته المنافسين ويريد امتحان الشركاء.

وأشار في تغريدة، الى ان امام الاطار التنسيقي شهر من التفاوض لإقناع الشركاء وتشكيل الحكومة والا سيعود الصدر بقوة وسيشكل الحكومة، مضيفاً ان رمضان اصبح حافلا بالإفطار السياسي والحوار على شاشات التلفاز والسيد مقتدى سيقضي رمضانا هادئا خلال اعتكافه السياسي.

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