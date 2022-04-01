الدفاع المدني تعلن اخماد حريق ساحة اللقاء ببغداد

2022/04/01 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أخماد حريق ساحة اللقاء ببغداد .

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير بمساحة (500) متر مضاف إليه بناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف متخذ لخزن وبيع المواد الغذائية في منطقة ساحة اللقاء ببغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل المخزن المحترق المملوء بالبضائع الغذائية والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص الخزن الأمن، أذ بذلت فرق الاطفاء جهود كبيرة لمنع خطر انتشار الحريق الى الدور والشقق السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأوضحت أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".

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