الصليب الأحمر: عملية إجلاء من ماريوبول اليوم لم تؤكد بعد

2022/04/01 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستستطيع تطبيق خططها بشأن إجراء عملية لإجلاء مدنيين اليوم من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية.وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية، إيوان واتسون، في جنيف بأن الصليب الأحمر لا يزال يأمل في تنفيذ هذه العملية اليوم الجمعة، مضيفا: “نتحرك […]

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