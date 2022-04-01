ليست كما عهدناها.. شاهد سيارة كورولا رياضية بقوة 300 حصان

2022/04/01 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة تويوتا اليابانية، أول سيارة لها من طراز "كورولا GR" على الإطلاق، وهي أقوى بكثير من الطراز القياسي الشهير، ويرمز GR إلى علامة تويوتا التجارية، "Gazoo Racing" للسيارات ذات الأداء الرياضي، وتوفر السيارة نظام دفع رباعي، مما يسمح للسائقين بتحسين القوة التي تذهب إلى العجلات الخلفية والأمامية وفقًا لتويوتا.

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