2022/04/01 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموجب الترتيب الجديد للفيفا وقعت منتخبات ألمانيا وهولندا في التصنيف الثاني في قرعة كأس العالم 2022 التي ستجرى اليوم في الدوحة، مما يجعل مجموعة الموت حتمية في البطولة المقبلة ولا مفر منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس العالم 2022.. لا مفر من "مجموعة الموت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس العالم 2022.. لا مفر من "مجموعة الموت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).