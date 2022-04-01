2022/04/01 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي شاختار دونستيك الأوكراني، انتقال لاعبه البرازيلي، فينيسيوس توبياس إلى ريال مدريد.وذكر شاختار في بيانه: “مدافعنا فينيسيوس سوف ينضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2023”.وأوضح النادي الأوكراني أن “ريال مدريد يملك حق شراء اللاعب بنهاية الموسم الجاري”.ولم يوضح بيان شاختار قيمة الصفقة، ولكن صحيفة “آس” […]

ظهرت المقالة لاعب برازيلي يهرب من جحيم الحرب في أوكرانيا ويرتمي بأحضان ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب برازيلي يهرب من جحيم الحرب في أوكرانيا ويرتمي بأحضان ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب برازيلي يهرب من جحيم الحرب في أوكرانيا ويرتمي بأحضان ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).