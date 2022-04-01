الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأطفال الأيتام ويتناول الغداء معهم

2022/04/01 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمجموعة من الأطفال الأيتام بمناسبة أسبوع اليتيم العراقي ويوم اليتيم العربي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان الأطفال المشاركين قدموا فعاليات متنوعة احتفاءً بالمناسبة، وخاطب الكاظمي الأطفال الأيتام بالقول: أنتم قادة المستقبل، وعليكم التركيز على دراستكم والتفوق، تجاوز كل الصعاب؛ لتكونوا ناجحين وقادرين على خدمة العراق.



واكد ان الأطفال الأيتام مسؤوليتنا جميعاً، والواجب يحتم علينا توفير ظروف الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم.

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