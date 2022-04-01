هدية ليست بالبريد المستعجل - جميلة شحادة

2022/04/01 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة أذكر ذلك اليوم جيدًا، كان يوم أربعاء من أيام أيار الحارة، وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساءً بعشر دقائق.



كنت أجلس وراء مكتبي في غرفتي أصارع حلّ المعادلات الرياضية استعدادًا للامتحان في اليوم التالي، وكنت حينها في الصف الثامن.



وكأن قلقي من امتحان الرياضيات لم يكن كافيًا، ليدخل والدي عليّ بهيبته ووقاره، حاملًا بيده مظروفًا بلون ورديّ.



رفعتُ بصري عن الدفتر الذي أمامي، نظرتُ إليه، رأيت المظروف الورد ......





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