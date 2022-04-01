القبض على متهمة بالإتجار بالبشر وآخر بتزوير صكوك بقيمة 170 ألف دولار في بغداد

2022/04/01 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ، اليوم الجمعة، من القبض على متهمة لقيامها بالمتاجرة بالفتيات.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "تم تدوين أقوال المتهمة بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وعرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق".

وأضافت ان "القاضي اصدر حكماً بتوقيفها وفق أحكام المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر لتنال جزاءها العادل"، مبيناً ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صكوك بقيمة 170 ألف دولار أمريكي لغرض تشغيلها، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٨٩ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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