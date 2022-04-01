إيطاليا وبلغاريا تلغيان حالة الطوارئ بسبب كورونا

2022/04/01 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألغت كل من إيطاليا وبلغاريا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من عامين.ويعتبر التاريخ رمزي إلى حد كبير بالنسبة لإيطاليا، لأن حالة الطوارئ في حد ذاتها لا تحدد القيود الصحية المعمول بها في البلاد.ومع ذلك، وافقت الحكومة أيضا على تخفيف العديد من القواعد المتعلقة بالجائحة […]

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