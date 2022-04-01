تعرف على الجوائز المالية للفرق المشاركة في كأس العالم 2022

2022/04/01 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد الاتحاد الدولي بكرة القدم، اليوم الجمعة، سحب قرعة كأس العالم 2022 في قطر.وقبل سحب القرعة حدد الاتحاد الدولي الجوائز المالية للبطولة خلال ورش العمل التي نظمها مع المنتخبات المشاركة.وسيحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم 2022، على مبلغ مليون ونصف المليون دولار لتحضيراته قبل انطلاق المونديال.وسيصل مجموع الجوائز المالية […]

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