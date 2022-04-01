شاهد بالفيديو.. الأمطار تبشر بحصاد جيد في كردستان يسد الاحتياج المحلي

2022/04/01 | 16:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KiurCS1PLI8

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