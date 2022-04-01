2022/04/01 | 16:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OHIVEv7wpV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل مازال التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" متماسك ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل مازال التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" متماسك ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).