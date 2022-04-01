ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 7.5% مع ارتفاع أسعار الطاقة

2022/04/01 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل التضخم ارتفاعاً قياسياً آخر في منطقة اليورو الشهر الماضي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول الكيفية التي يمكن للمركزي الأوروبي تحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين المتزايدة بسرعة.

وجاء معدل التضخم الرئيسي عند سبعة وخمسة اعشار بالمئة لشهر اذار على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت أدت فيه الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كانت منطقة اليورو ستدخل الركود في العام الحالي، وهو الأمر الذي رفض المسؤولون الأوروبيون قوله حتى الآن.



وفي سياق متصل كان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الأسبوع الماضي قال إنه سيكون هناك ضرر اقتصادي من الحرب الأوكرانية الروسية، لكن لن يكون هناك ركود.

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