"جاهزة للتوقيع".. الإمارات وإسرائيل تعلنان انتهاء محادثات "الشركة الاقتصادية الشاملة"

2022/04/01 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات وإسرائيل، الجمعة، انتهاء محادثات "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي بموجبها سيتم إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

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