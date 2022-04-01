أوكرانيا ترفض التعليق على اتهام روسيا كييف بضرب مستودع وقود في بيلغورود

2022/04/01 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، التعليق على مزاعم روسية بوقوع غارة لطائرات هليكوبتر أوكرانية على مستودع وقود في مدينة بيلغورود بجنوب روسيا.

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