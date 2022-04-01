حوت الناصرية

2022/04/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتسجيل

حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية

المركزي جنوب غربي محافظة ذي قار.

وقال المصدر، ان "نزيلا يبلغ من العمر 48

عاما من محافظة بابل محكوم بالاعدام

شنقا حتى الموت نتيجة

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