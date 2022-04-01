اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك عنيف استخدم فيه عائلته كدرع بشري في النجف

2022/04/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق امني تابع لجهاز الامن الوطني

بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، من

الاطاحة بتاجر مخدرات بعد مواجهة مسلحة

عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات وسط

المحافظة.

وذكر مصدر مطلع، ان "قوة تابعة للامن

الوطني و

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