الكرملين يقترح “شرح” الصراع في أوكرانيا للممثل الفرنسي دوبارديو بعد استنكاره “تجاوزات” بوتين

2022/04/01 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,- (أ ف ب) – اقترح الكرملين الجمعة “شرح” الصراع في أوكرانيا لجيرار دوبارديو مقدّرا أن الممثل الفرنسي الشهير لا “يفهم” الوضع، غداة استنكار الاخير “التجاوزات المجنونة وغير المقبولة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبعدما كان يشيد في السابق بالرئيس الروسي، قال دوبارديو الخميس في تصريح لوكالة فرانس برس إن “الشعب الروسي ليس مسؤولا عن التجاوزات […]

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